La grande paura degli Oligarchi

COME STANNO REAGENDO GLI OLIGARCHI ALLE SANZIONI?

Ne parliamo con Gianluca Paolucci, giornalista economico della Stampa.

Gianluca, volendo fare una stima, ovviamente approssimativa, sull'impatto negativo sulla economia russa della guerra scatenata da Putin ti chiedo quanto ammontano i danni provocati da Putin al suo Paese?

È ancora difficile da quantificare. I grandi gruppi occidentali annunciano uno dopo l’altro l’addio alle attività in Russia. L’export a parte gas e petrolio è di fatto bloccato verso tutto l’occidente, la Borsa di Mosca è ancora chiusa ma le società russe quotate a Londra hanno perso praticamente tutto il valore. Gli effetti reali li vedremo nei prossimi mesi credo.

Parliamo delle sanzioni, quali sono le più importanti?

L’esclusione da SWIFT, il sistema di regolamento dei pagamenti interbancari. Di fatto, significa escludere la Russia dal sistema degli scambi globali.

Sappiamo che le sanzioni mirano, anche, a colpire lo stesso Putin e gli Oligarchi. Ti chiedo : quali sono gli Oligarchi più colpiti da queste sanzioni e in quale attività sono impegnati?

L’elenco è già lungo e in continuo aggiornamento. È di oggi la notizia del sequestro degli yacht di Igor Sechin e Alexi Usmanov, due degli uomini più vicini a Putin. Sechin, detto Darth Veder, è a capo del colosso pubblico del petrolio Rosneft ed è sua volta uno degli uomini più potenti di Russia.

A proposito c'è la notizia di Abramovich della vendita deĺ Chelsea e di destinare i proventi alle vittime della guerra. Come leggi questo gesto?

Come la volontà di chiamarsi fuori da questa storia cercando di rifarsi una verginità. Abramovich vive da anni a Londra ma deve una parte consistente della propria ricchezza all’esproprio statale del colosso Yukos di Mikhail Khodorkovky, oligarca oppositore di Putin e finito in carcere per questo.

Nel nostro Paese due importanti Oligarchi, Lebedev e Yakunin, hanno importanti attività e proprietà. Anche loro sono stati colpiti?

Al momento no. Yakunin era già stato colpito da una precedente ondata di sanzioni in Usa.

In generale come stanno reagendo alle sanzioni?

Quelli che ormai hanno un legame stabile in Occidente hanno spostato qua il centro dei propri interessi male. Il figlio di Yakunin, Andrei, si è espresso contro al guerra ad esempio. Coloro che sono ancora legati a doppio filo al Cremlino non possono fermarsi di fare passi indietro adesso.

Pensi che le sanzioni raggiungeranno ĺo scopo di favorire la caduta di Putin?

Guarda, fino a due mesi fa ti avrei detto di sì con convinzione. Adesso non sono più in grado di dirlo. La situazione è tremenda e dagli esiti imprevedibili.