Un milione di euro al mese per mascherine non utilizzabili, Figliuolo le mette in vendita

Provate a immaginare 40mila metri cubi. Una struttura larga 40 metri, lunga altri 40, e alta 25. Per essere chiari: 25 metri equivale a un palazzo di oltre 8 piani. Ora avete una idea dello spazio che occupa uno stock di mascherine anticovid in possesso della struttura commissariale ma che non sono più utilizzabili .

Non lo sono per più motivi. Perché sono scadute. O perché prive della certificazione “CE”. Nella fase della prima emergenza, infatti, quando era difficile reperire sul mercato le mascherine, fu autorizzato l’utilizzo anche di quelle senza la marchiatura.

Oggi dunque non sono più utilizzabili. E tenere in magazzino questa gran quantità di mascherine ha un costo: oltre 1 milione di euro al mese. Per queste ragioni, la struttura commissariale ha deciso di metterle in vendita. Ma per quale utilizzo? Questo l’avviso pubblico di vendita non lo chiarisce. Ma mette in capo all’eventuale acquirente l’obbligo di dichiarare l’“utilizzo che intenderà fare del materiale”.