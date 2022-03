2 milioni di bambini hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio della guerra

I bambini rappresentano la metà di tutti i rifugiati della guerra in Ucraina, secondo l'Unicef e l'Unhcr. Oltre 1,1 milioni di bambini sono arrivati in Polonia, centinaia di migliaia stanno arrivando in Romania, Moldavia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca.

I “Blue Dots”, spazi sicuri, nei paesi ospitanti, per offrire protezione ai bambini

L'UNICEF continua a ricordare i rischi aggravati di tratta e sfruttamento. Per cercare di ridurre i rischi che i bambini e i giovani affrontano, l'UNICEF, l'UNHCR, i governi e i partner della società civile stanno realizzando i "Blue Dots" nei paesi che ospitano rifugiati, compresi Moldavia, Romania e Slovacchia. I "Blue Dots" sono spazi sicuri one-stop per fornire informazioni alle famiglie in viaggio, aiutare a identificare i bambini non accompagnati e separati e garantire la loro protezione dallo sfruttamento e servire come un hub per l'accesso ai servizi essenziali.

L'UNICEF sta lavorando con urgenza con i governi nazionali e altre autorità nella regione per predisporre ulteriori misure per tenere al sicuro i bambini, anche rafforzando i processi di monitoraggio per la protezione dei bambini ai valichi di frontiera. L'UNICEF stima che oltre 2,5 milioni di bambini siano sfollati interni in Ucraina. L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha documentato che oltre 100 bambini sono stati uccisi durante il conflitto e altri 134 sono stati feriti. Il numero reale è probabilmente molto più alto.