26 e 27 marzo, la Lombardia segreta e molte altre iniziative per la riscoperta del nostro patrimonio

Oltre 128 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 57 comuni della Lombardia saranno visitabili in occasione delle Giornate Fai di primavera che si terranno sabato 26 e domenica 27 marzo.

Il Palazzo Inps di Milano, che apre per la prima volta le sue porte al pubblico, l'Ippodromo Snai di San Siro, il Castello di Cigognola che svetta sulle colline dell'Oltrepò Pavese sono solo alcuni dei luoghi storici che si potranno visitare in un weekend in cui sarà possibile riconnettersi con la storia e la cultura del nostro Paese.

La missione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, da sempre, è quella di permettere ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore, quindi saranno tantissimi ed immancabili gli appuntamenti lungo tutto lo Stivale.

Le Giornate del Fai compiono 30 anni e l'intenzione dell'iniziativa "è sempre quella di sensibilizzare i cittadini a vivere le realtà del loro territorio con consapevolezza", come ha spiegato Andrea Rurale, presidente regionale di Fai Lombardia.

Dal 1993 a oggi, sono stati 14.090 i luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia e visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “apprendisti Ciceroni”.

Nella Regione Lombardia, oltre allo storico Palazzo Inps, recentemente rinnovato e vero fiore all'occhiello di questo appuntamento, realizzato tra 1928 e 1931 su progetto di Marcello Piacentini, esempio significativo di architettura razionalista e luogo iconico della città, sarà visitabile anche l'Ippodromo di San Siro, di proprietà di Snaitech, progettato dall'architetto Paolo Vietti Violi e realizzato interamente in stile Liberty.

Poi, saranno aperti anche i Panifici Militari presso la Caserma XXIV Maggio che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale garantirono il sostentamento dell'intera città. Si potranno visitare anche gioielli come le due centrali idroelettriche di Edison a Cornate d'Adda, tra le più antiche d'Europa: la Angelo Bertini che è in servizio dal 1898 ed è la più antica centrale idroelettrica di Edison, con i suoi 9800 kW di potenza all'epoca era seconda soltanto a quella delle cascate del Niagara, oltre alla centrale idroelettrica Carlo Esterle.

Aperto a Milano anche Palazzo Edison. La collaborazione tra Edison e il Fai si concretizza anche con i progetti di miglioramento del profilo di sostenibilità energetica dei beni della Fondazione e la tutela della biodiversità.

Dato il momento storico, il compleanno del Fai sarà l'occasione per concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che riflette l' identità, testimonia la storia e rinsalda i valori del vivere civile.

Il Fai, come istituzione della Repubblica, ha scelto così di esprimere esplicitamente vicinanza e solidarietà al popolo ucraino e i colori giallo e blu della bandiera saranno presenti in tutta la comunicazione e nei beni culturali. Inoltre la Fondazione vuole dare un contributo concreto e si impegna a finanziare il recupero di un'opera d'arte del patrimonio culturale ucraino che sarà individuato una volta cessata la guerra e avviata la ricostruzione del Paese.

In tutta Italia verranno aperti ville e palazzi storici, aree archeologiche, chiese di grande valore architettonico o storico-artistico, esempi di archeologia industriale, castelli, biblioteche, collezioni d'arte e musei. Non mancheranno itinerari nei borghi alla scoperta di angoli meno noti del paesaggio italiano, dove si conservano tesori nascosti e si tramandano antiche tradizioni, e visite didattiche in parchi urbani, orti botanici, giardini storici e cortili, che nascono dall'impegno messo in campo dalla Fondazione per la diffusione di una più ampia "cultura della natura".