Ucraina, 4.300 bambini nati durante la guerra. Unicef: "Mantenere la fornitura dei servizi sanitari"

A fronte delle centinaia di persone che stanno morendo in queste ore in Ucraina, ce ne sono altre centinaia – anzi, migliaia – che nascono: dall'inizio della guerra, infatti, sono state registrate più di 4.300 nascite nel paese devastato dalle bombe e si prevede che, nei prossimi tre mesi, circa 80.000 donne partoriranno. Ora, dicono da Kiev e dalle altre città sotto attacco, bisogna preservare tutti i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie che consentano a queste gestanti di portare a termine le proprie gravidanze. E, a quelle che hanno già partorito, di proteggere i propri nati dalla distruzione. L'ossigeno e le forniture mediche, anche per la gestione delle complicazioni della gravidanza, si stanno esaurendo pericolosamente.

L’appello di Oms, Unicef e Unfpa

A sottolineare l’urgenza del momento è l’Oms, attraverso il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ma anche l’Unicef – tramite il suo direttore generale Catherine Russell – e l'Unfpa (il Fondo per la popolazione, l’agenzia Onu che si batte per il diritto alla salute sessuale e riproduttiva), anche in questo caso tramite Natalia Kanem, direttore generale dell’organismo: “Il sistema sanitario in Ucraina – dichiarano gli enti internazionali – è chiaramente sotto pressione e il suo collasso sarebbe una catastrofe. Ogni sforzo deve essere fatto per evitare che questo accada”. Le agenzie delle Nazioni Unite aggiungono poi che “il diritto internazionale umanitario e i diritti umani devono essere rispettati, e la protezione dei civili deve essere la nostra massima priorità. I partner umanitari e gli operatori sanitari devono essere in grado di mantenere e rafforzare in sicurezza la fornitura di servizi sanitari essenziali” e citano tra questi anche “la vaccinazione contro il Covid e la polio”, oltre alla fornitura di medicinali salvavita “in tutta l'Ucraina e per i rifugiati che attraversano i paesi vicini”. Oms, Unicef e Unfa ricordano poi che “i servizi sanitari dovrebbero essere sistematicamente disponibili ai valichi di frontiera, comprese le procedure di assistenza rapida e di rinvio per i bambini e le donne in gravidanza”.

Il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol