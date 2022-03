Washington, la polizia trova 5 feti nella casa di un'attivista anti-aborto

A Washington la polizia ha trovato cinque feti, nella casa di una sedicente "attivista anti-aborto", incriminata questa settimana a livello federale con l'accusa di far parte di un gruppo di persone che avevano bloccato l'accesso ad una clinica dove si effettuavano interruzioni di gravidanza. Le forze dell'ordine hanno riferito di aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di "materiale potenzialmente a rischio biologico", in una casa a Sud-Est di Washington, quando hanno individuato i cinque feti all'interno .

Un canale televisivo locale, il WUSA9, ha girato un video con la perquisizione della polizia nell'abitazione (poi rimosso dal twitter ufficiale online del network) riferendo che apparteneva alla 28enne Lauren Handy, una delle nove persone poste in stato di accusa lo scorso Mercoledì, per aver cercato di bloccare l'accesso al centro medico, e trasmettendolo in streaming su Facebook.

Il network che per primo ha riportato la scoperta, ha riferito che Handy ha detto ad un giornalista: "Le persone impazziranno quando sentiranno ciò che gli investigatori hanno trovato all'interno della mia casa".

La polizia ha detto che i cinque feti - conservati in un congelatore - sono stati raccolti dal medico legale di Washington, e che l'indagine è in corso.

Nell'atto d'accusa per l'assalto alla cinica, i pubblici ministeri hanno affermato che Handy aveva chiamato la struttura fingendo di essere una potenziale paziente per fissare un appuntamento: una volta lì otto dei sospetti si erano fatti strada all'interno iniziato a bloccare le porte e le attività. Cinque di loro si erano incatenati su delle sedie per bloccare l'area di trattamento, mentre altri avevano bloccato l'ingresso dei dipendenti per impedire ad altri pazienti di entrare. Un altro sospetto avrebbe impedito alle persone di entrare nella sala d'attesa, così nell'atto di accusa.

Lauren Handy e gli altri otto sono stati accusati di cospirazione contro i diritti e violazione della legge sulla libertà di accesso alle cliniche. La legge federale - nota come il Face act, il Freedom of Access to Clinic Entrances" - proibisce di ostacolare fisicamente, o usare la minaccia, per "intimidire o interferire con una persona che sta usufruendo dei servizi per le interruzioni di gravidanza".

Il “Face act”

La legge è stata approvata dal Congresso degli Stati Uniti e dopo è stata convertita dall'ex presidente Bill Clinton nel 1994: nasce dopo i fatti iniziati a cavallo tra gli anni '80 e '90, quando negli Usa ci fu un aumento esponenziale di proteste e blocchi di attivisti, all'interno delle cliniche per l'aborto, con episodi violenti contro i medici culminati nell'omicidio del Dottor Gunn (avvenuto all'interno di una clinica nel Marzo del 1993 a Pensacola, in Florida), ed il tentato omicidio del Dottor Tiller, Agosto del 1993, aggredito all'esterno della sua clinica di Wichita, nello stato del Kansas. Questi incidenti avevano portato l'assemblea americana ad approvare con urgenza una nuova legislazione federale per arrestare le violenze degli anti-abortisti.