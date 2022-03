8 marzo: Unesco, una giovane biologa marina è la donna mare 2022

E’ genovese, biologa marina, ha 23 anni. Marta Musso vince la prima edizione del Premio Donna di Mare 2022 con Possea, un progetto che parte dalla passione per il mare, la ricerca scientifica e un furgone delle poste tedesche che si trasforma in un laboratorio-libreria di mare. Organizzato nell'ambito del decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile (2021-2030) dalla Commissione oceanografica intergovernativa (Ioc) dell'Unesco, da B Women Italy e dall'associazione Donne di Mare, il Premio Donna di Mare 2022 è stato ideato per proporre una visione innovativa di attività, compresa l'imprenditoria, al femminile che, nel rispetto dei diritti e delle pari opportunità, tuteli l'ambiente valorizzando i territori e le persone. Possea, ma anche Post from the sea, Posta dal mare, Pos(sea)ble, possible, è un progetto itinerante di divulgazione scientifica e ocean literacy che intende raccontare il mare dal punto di vista del plancton.

'Volevo partire dal piccolo, dall'invisibile, microscopico per raccontare il nostro mare e colmare il divario tra noi e l'ambiente'', spiega Marta Musso, Donna di Mare 2022. ''Tra il plancton ci sono tutti i cuccioli dei principali invertebrati marini che prima di crescere vagabondano nel mare spinti da venti e correnti. Il progetto può essere realizzato sia sul campo in prima persona che sui social media, creando un'ampia comunità''.