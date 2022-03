A 13 anni fugge da Kiev con le scarpette da danza: la storia di Vasilisa, che ora sogna in Italia

Da un giorno all’altro niente era più lo stesso. Un dolore troppo grande per tutti, anche per Vasilisa. Sua mamma, Giulia, non si dava pace. Nessuno poteva strappare il futuro di sua figlia. Fino a una decisione, sofferta e coraggiosa che ha la forma di una mail e come destinatario una scuola di danza in Italia , a Spinea, in Veneto.

Dall’altra parte a leggere quelle parole ci sono i responsabili della Scuola di Ballo del Veneto, Letizia Giuliani e suo marito Francesco Marzola, due ballerini di fama. La loro è una scuola prestigiosa: era stato un insegnante giapponese a suggerirla a Giulia.

“Avevamo allestito nella nostra scuola di danza un punto di raccolta per beni da inviare con un autobus in Ucraina, volevamo renderci utili, aiutare come potevamo. La mail è arrivata proprio mentre riempivamo i pacchi”, racconta Francesco Marzola, ballerino dell’Opera di Roma.

“Ho subito chiesto a Letizia ‘che facciamo?’ E lei ha risposto: ‘che problema c’è?’”, spiega Francesco.

Da quel momento per Vasilisa e per Giulia tutto cambia ancora una volta, perché la risposta che ricevono è ovviamente positiva.

Vasilisa ha così chiuso il suo sogno in una valigia, lo ha trascinato con sé e lo ha portato fino in Veneto. Con lei sua mamma, Giulia, e la loro cagnetta, Lily, un maltese bianco.

Non una famiglia intera, l’altra metà è rimasta in Ucraina: la sorella di Vasilisa è medico, specializzata in oncoematologia pediatrica. Il suo aiuto troppo importante per lasciare i bimbi ucraini in questo momento.

Anche il papà è rimasto nel Paese: lotta per difendere la propria terra insieme a tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

Francesco Marzola organizza tutto e aspetta di accoglierle. “Giulia e Vasilisa avevano acquistato i biglietti del bus che le avrebbe portate in Italia, ma non sapevano quando sarebbe partito”, racconta.

“Le avevano detto che avrebbero dovuto aspettare una chiamata e così hanno vissuto dei giorni con le valigie pronte, in attesa”, aggiunge Francesco.

Poi giovedì mattina la notizia: quel bus stava finalmente partendo per l’Italia. Un viaggio estenuante, quello di Vasilisa, ma anche quello di Giulia. Un viaggio che l’avrebbe allontanata da suo marito e sua figlia per garantire un futuro alla sua seconda bambina.

Lungo 1400 chilometri e durato oltre 36 ore. Sul cellulare Francesco riceve continui messaggi di aggiornamento: “Sono a Ternopil. Hanno attraversato il confine in sicurezza stanotte”.

“Ora vanno in Ungheria. L’autobus si fermerà a Trieste, la polizia registra chi arriva senza passaporto e visto”. Fino all’ultimo ricevuto alle 23.06 di venerdì: “Sono arrivate!”.

“Sono andato a prenderle a in un parcheggio lungo l’autostrada vicino Treviso”, racconta Francesco. “Quando le ho viste scendere dall’autobus è stato bellissimo: Giulia e Vasilisa avevano due valigie e due borse. La bambina è scesa sorridente con il cagnolino in mano, la mamma provata dalla situazione”, aggiunge.

“Mentre guidavo è arrivata una telefonata in cui mi si chiedeva ‘come va?’”, spiega Francesco.

“A quel punto invece delle parole giuste per rispondere a quella domanda sono venute fuori le lacrime e un grande pianto di commozione”, racconta.

Per farsi aiutare con la lingua Francesco si fa accompagnare da una allieva della scuola, di origini ucraine, che ha 12 anni.

“Una volta a casa le bambine parlavano di danza, si confrontavano sul programma di studio. Vasilisa sembrava per un po’ aver dimenticato gli orrori della guerra. La sua mamma, invece, era emozionata nel vedere questo”, spiega Francesco.