I negoziati: Mosca riduce la pressione su Kiev e non è contraria all'adesione dell'Ucraina all'Ue

Un solo giorno e non due, come previsto inizialmente, per i negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul. Tre ore di colloqui che sono stati definiti "costruttivi" dalla parte russa e che avrebbero gettato le basi per un incontro faccia a faccia tra i due presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, secondo la delegazione ucraina.

In attesa che il Cremlino esamini e risponda alle proposte ucraine sulle garanzie di sicurezza da dare a Kiev in cambio della sua neutralità, la Russia ha affermato che "ridurrà drasticamente" le manovre intorno alla capitale ucraina e a Chernihiv, ormai devastata dai bombardamenti. E, secondo fonti Usa, sarebbe già in corso un ritiro delle forze nei dintorni di Kiev che appare inquadrato in un "cambio di strategia" permanente.

"Oggi è stato raggiunto il più significativo progresso nei negoziati" ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu al termine dei colloqui, aggiungendo che è atteso in futuro un nuovo incontro tra i ministri degli Esteri di Ucraina e Russia, senza specificare una data. Cavusoglu ha parlato di "riconciliazione" tra le parti dopo l'incontro di oggi. "Continueremo il nostro impegno per arrivare a un cessate il fuoco e a una pace permanente" ha affermato il ministro turco.

La Russia dice di aver ricevuto proposte scritte da Kiev che garantirebbero la sua neutralità e denuclearizzazione. Mentre l'Ucraina spiega che non entrerà nella Nato, ma la sua candidatura per entrare nell'Unione europea non può essere bloccata. Lo ha fatto sapere la delegazione ucraina. Il capo della delegazione russa Medinsky ha detto che la Russia non è contraria all'adesione dell'Ucraina all'Ue. "Da parte sua, la Federazione Russa non si oppone al desiderio dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea", ha affermato Medinsky, come riferito da Ria Novosti.

Il capo della delegazione ucraina Arakhamia ha detto che "i Paesi garanti dovranno fornirci forze armate, armi e cieli chiusi". Tra i Paesi garanti indicati dall'Ucraina per la propria sicurezza, Arakhamia ha citato l'Italia, Regno Unito, Cina, Polonia, Stati Uniti, Francia, Turchia, Germania, Canada e Israele. Ma “le offerte di garanzia di sicurezza dell'Ucraina non si applicano al territorio della Crimea e del Donbass”, ha precisato il capo dei negoziatori russi.

L'Ucraina propone alla Russia trattative separate sullo status della Crimea e del porto di Sebastopoli che dovranno concludersi entro 15 anni, ha detto Podolyak. Per quanto riguarda il Donbass, Kiev propone che il suo status venga discusso in un incontro diretto tra i presidenti Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il porto di Sebastopoli, quartier generale della flotta russa del Mar Nero, era sotto il controllo di Mosca anche prima dell'annessione della Crimea, grazie ad un contratto d'affitto con Kiev.