A Roma sfila la maratona con i colori della pace e dell'Ucraina

11mila persone al via. Da una parte i professionisti per i tradizionali 42km e 195 metri della maratona, dall’altra amatori e dilettanti per i 5 km della stracittadina. Questa mattina a Roma è la 27esima edizione della maratona.

Una edizione inevitabilmente speciale. Partita e conclusa ai Fori imperiali, quest’anno dominavano i colori iridati della bandiera della pace, e poi il giallo e il blu della bandiera ucraina.

Al tradizionale colpo di pistola che dà il via alla gara, è stata preferita una bandiera della pace: a sventolarla l’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato.

Tra le atlete in gara è stata accolta e supportata anche una giovane madre trentenne in fuga dalla guerra.

Sul fronte sportivo, la vittoria è andata all’etiope Fikre Bekele, che ha fatto segnare il nuovo record della manifestazione fermando il cronometro a 2h 6 minuti e 48 secondi.

Grande soddisfazione da parte del delegato allo sport del presidente della Regione Lazio Roberto Tavani: "Mai come quest'anno la Maratona di Roma con tutta la bellezza e unicità del suo percorso tra le meraviglie della Città Eterna lancia un fortissimo messaggio di pace, di unione e vicinanza al popolo ucraino. Da qui, dalla culla della nostra cultura, questo evento sportivo assume un significato simbolico e si trasforma in un grido contro la guerra, oggi qui vince la pace".