A Siret l'angelo custode dei bambini che fuggono dalla guerra in Ucraina

L'inviato della Rai, Simone Zazzera (Giornale Radio Rai - Radio 1) è a Siret, al confine romeno con l'Ucraina. Ed è lì che ha incontrato l'angelo custode dei bambini che scappano dalla guerra.

Indossa una divisa rossa. E come Babbo Natale ha un sacco pieno di regali. Non un sacco di iuta. Un sacco nero della spazzatura. All’interno non ci sono giocattoli. Ci sono coperte pulite e guanti di lana.

L’angelo custode dei bambini di Siret non ama farsi fotografare. Fa il suo lavoro e basta. Fa quello che farebbe qualsiasi mamma. Anche se lei non dice “copriti che è freddo”. Li copre e basta i bimbi in fuga dalle bombe. Nevica da 2 giorni. E anche se a terra ne attacca poca, tutt’attorno è un acquitrino di fango e asfalto. Ma per fortuna, quando fa freddo, gli angeli custodi non mancano mai.