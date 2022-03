Accoglienza, Draghi plaude "l'unità con regioni, comuni, terzo settore"

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha visitato a Palmanova (Udine) l'hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l'Ucraina, accompagnato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il premier è stato accolto, tra gli altri, dal presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Dopo una prima riunione operativa, ha assistito alla partenza dei mezzi della Protezione civile verso l'Ucraina. In precedenza aveva salutato i volontari schierati nel piazzale.

"Questa visita è veramente fonte di conforto. L'accoglienza, l'organizzazione, l'entusiasmo di questi volontari mostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante, moderna: la Protezione civile", ha detto in un breve punto stampa. "Il modo con cui abbiamo reagito a tutte le emergenze di questi ultimi due anni - ha proseguito - è stato quello di integrare le decisioni del Governo con quelle delle regioni e dei comuni. Questa alleanza istituzionale, questo avere imparato a lavorare insieme è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare. L'accoglienza di 60.000 persone fino a oggi e chissà quante altre dopo è un'altra emergenza dove questa unità è fondamentale".

Draghi ha poi sottolineato che alla macchina dell'accoglienza "non sfugge la complessità: ci sono programmi speciali per i minori, per le donne, c'è una straordinaria integrazione con il terzo settore, considerato fin dall'inizio fondamentale per affrontare questo problema" in particolare rispetto a "inserimento scolastico, insegnamento della lingua, inserimento al lavoro"

Ha poi specificato che i fondi Ue per l'accoglienza “verranno decisi nel prossimo Consiglio europeo”, previsto giovedì e venerdì di questa settimana, "la Commissione è al lavoro su questo. Ci sarà un programma organizzato e soprattutto finanziato. Ci sono i paesi più colpiti, come la Polonia, naturalmente, che hanno un gran bisogno".

Draghi, nel pomeriggio, si collegherà direttamente da Palmanova con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier Boris Johnson



All'ingresso del centro una ventina di persone hanno protestato contro l'invio delle armi all'Ucraina, muniti di fischietti e di uno striscione con scritto Invochiamo la pace e inviamo le armi?". Poco distante c'è stata anche una manifestazione dei no green pass.