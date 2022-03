Accordo tra Stati Uniti e Gran Bretagna: eliminati i dazi su acciaio e alluminio

Gli Stati Uniti hanno annunciato un accordo con il Regno Unito per porre fine ai dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio britannici, imposti nel 2018 dall'ex presidente Donald Trump, e alle ritorsioni britanniche sui prodotti statunitensi.

"Consentendo un flusso di acciaio e alluminio dal Regno Unito senza tasse, allentiamo ulteriormente il divario tra domanda e offerta di questi prodotti negli Stati Uniti. E rimuovendo i dazi imposti dal Regno Unito in risposta, riapriremo il mercato britannico agli amati prodotti americani", ha affermato in una nota la segretaria al Commercio americano, Gina Raimondo.

"Questo accordo essenziale non solo aiuterà a garantire la vitalità a lungo termine delle nostre industrie dell'acciaio e dell'alluminio, a proteggere i posti di lavoro americani, ma eliminerà anche le tariffe punitive su più di 500 milioni di dollari di esportazioni statunitensi verso il Regno Unito, compresi gli alcolici", hanno sottolineato la segretaria al commercio e l'ambasciatore del commercio, Katherine Tai, nella dichiarazione congiunta.

L'accordo è l'ultimo di una serie di sforzi del presidente americano Joe Biden per appianare una serie di dispute commerciali con gli alleati degli Stati Uniti, alcune di lunga data e altre provocate dall'amministrazione Trump. A gennaio Washington e Londra avevano annunciato l'inizio dei negoziati per porre fine alla controversia nata nel 2018 quando Trump ha imposto dazi del 25% e del 10% sulle importazioni di acciaio e alluminio dalla Gran Bretagna e da altre nazioni per proteggere l'industria statunitense.

Nell'intesa si specifica, inoltre, che qualsiasi azienda siderurgica britannica "di proprietà di un'entità cinese deve essere sottoposta a una verifica dei propri registri finanziari per valutare l'influenza del governo della Repubblica popolare cinese".