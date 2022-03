Addio 'fast fashion', l'Unione europea ci vuole tutti di verde vestiti

L'Ue si prepara a dire addio all'economia dello spreco, all'obsolescenza programmata, al 'fast fashion' e alla distruzione delle merci invendute, a partire dal settore del tessile e dell'abbigliamento.

Il progetto che metterà fine alla moda a poco prezzo e di bassa qualità rientra in un pacchetto di proposte che mirano, nell'ambito del Green Deal, a fare della sostenibilità dei prodotti la norma, non l'eccezione, nell'Unione Europea.

Le nuove regole varranno "per tutti i prodotti venduti sul mercato europeo, indipendentemente da dove vengano fabbricati", ha detto il commissario all'Ambiente Virginijus Sinkevicius, per rendere la maggior parte dei beni fisici prodotti e venduti sul mercato Ue meno dannosi per l'ambiente, "circolari" ed "efficienti" in tutto il loro ciclo di vita.

"Agiamo perché durino, per gli utilizzatori di seconda e anche di terza mano", ha sottolineato il vicepresidente con delega al Green Deal Frans Timmermans. Il pacchetto comprende una strategia per rendere i prodotti tessili più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili, per combattere la moda usa e getta e la conseguente produzione di rifiuti tessili nonché la distruzione dei prodotti invenduti. Secondo le statistiche Ue, in media, un europeo butta via ogni anno ben 11 kg di capi d'abbigliamento. E nel mondo, sottolinea Timmermans, "un camion di vestiti al secondo viene bruciato nell'inceneritore oppure finisce in discarica".

Chi produce e chi compra ‘fast fashion’

Il termine ‘fast fashion’ si riferisce alla velocità con cui i prodotti di abbigliamento vengono fabbricati e immessi sul mercato per i consumatori. Leader indiscusso del settore è il gruppo spagnolo Inditex, che possiede una serie di noti marchi. Inditex avrebbe venduto 2,9 miliardi di capi nel 2019, secondo Statista. Oltre alla velocità nel turnover di vestiti nei negozi, c'è di pari passo la rapida distruzione dell'invenduto, che va al macero.