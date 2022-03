Aereo rubato in Italia sorvola la base militare di Tolone ed è intercettato da un Mirage 2000

Un 33enne cittadino slovacco ruba un aereo in Italia e si dirige in Francia, dove sorvola una base militare di Tolone. A causa dell’incidente è stato chiuso lo spazio aereo di Nizza.

Un Mirage 2000 è decollato dalla base dell’aeronautica militare di Orange e ha intercettato l’aereo dirottato, costringendolo all’atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto di Aix-Les Milles. L’aereo dirottato non aveva piano di volo, nessun contatto radio e volava a bassa quota.

Il pilota slovacco, una volta a terra, non ha opposto resistenza e si è consegnato ai soldati francesi. L’uomo non aveva documenti d’identità e non aveva le scarpe: indossava solo i calzini. Secondo la radio francese Europa 1, che ne ha dato la notizia, l’uomo parlava inglese e ha consegnato alla polizia una lettera scritta in inglese.