Agenas: intensive stabili al 7%, reparti ordinari occupati al 16%

Calano i pazienti covid ordinari ricoverati negli ospedali italiani. Il dato scende di un punto percentuale rispetto a ieri fermandosi così al 16%.

Secondo l’aggiornamento fornito da Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale è aumentata solo in due regioni, Campania (17%) e Molise (15%) ed è scesa in altre 13: Abruzzo (al 26%), Basilicata (25%), Calabria (al 25%), Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia (16%), Lazio (21%), Marche(19%), Pa Trento (9%), Sardegna (19%), Sicilia (27%), Umbria(23%), Valle d'Aosta (12%) e Veneto (9%). Il tasso e' stabile,infine, in Liguria (20%), Lombardia (10%), Pa di Bolzano (14%),Piemonte (14%), Puglia (20%), Toscana (16%).

Ricordiamo che la soglia di allerta per i reparti di area medica è stabilita al 15%.

Passando alle terapie intensive, il dato rimane stabile al 7%. Nel dettaglio la crescita ha riguardato l’Abruzzo (9%), la Basilicata (4%) e Puglia (7%). La percentuale è invece calata in 6 tra regioni e province autonome: Calabria (8%), Emilia Romagna(7%), Lazio (12%), Marche (9%), Pa Bolzano (1%), Pa Trento (4%). Stabile in tutte la altre.

A superare la soglia di allerta di occupazione delle intensive, pari 10%, sono solo da Sardegna e Lazio.

I dati dello scorso anno

Nella stessa giornata del 2021 i reparti ordinari occupati da pazienti covid erano al 25% così come le intensive.