Agguato di 'Ndrangheta a Lamezia Terme, un morto e due feriti

L’auto delle vittime viene avvicinata da una moto con due persone a volto coperto. In piazza Porcelli, ieri, a poche centinaia di metri dal centro di Lamezia Terme, vicino Catanzaro, inizia la sparatoria. Un fuoco di proiettili che crivellano l’auto. Le tre persone a bordo non hanno via di scampo: Lugi Trovato, di 52 anni muore durante il trasporto in ospedale, il fratello Luciano, di 37 anni, e un amico, Pasquale D'Angela, di 34, vengono feriti in modo grave, non sarebbero in pericolo di vita. Un agguato in pieno stile di ‘ndrangheta. 12 i proiettili trovati a terra dai Carabinieri. Di questo agguato si sarebbero dichiarati responsabili due persone che sono andate dai Carabinieri. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe emerso che i presunti colpevoli avrebbero reagito ad un'aggressione da parte delle vittime. Sentendosi braccati dai militari hanno deciso si costituirsi.

Sempre da alcune indiscrezioni uno dei presunti colpevoli della sparatoria di ieri sera era stato coinvolto con i fratelli Trovato nell'operazione "Perseo". Nel 2013 l'operazione aveva portato in carcere 67 persone ritenute collegate, a vario titolo, alla cosca di ‘ndrangheta Giampà. I fratelli Trovato, in particolare, erano titolari di una carrozzeria sequestrata nel 2018 per una presunta vicenda di false intestazioni. Entrambi erano stati assolti in Appello nel dicembre 2021.

L'ultimo omicidio a Lamezia Terme, prima di quello della notte scorsa era stato quello dell'avvocato Francesco Pagliuso, di 43 anni, ucciso il 9 agosto del 2016 da una persona che attese il rientro del penalista nel giardino della sua abitazione dopo avere praticato un foro nella recinzione. Per l'assassinio dell'avvocato Pagliuso i giudici della Corte d'assise di Catanzaro, nel dicembre scorso, hanno condannato all'ergastolo Marco Gallo, 35 anni, considerato un killer professionista. Gallo avrebbe commesso l'omicidio su mandato di Pino e Luciano Scalise, presunti esponenti dell'omonima cosca di 'ndrangheta, condannati anche loro al carcere a vita.