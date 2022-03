Agguato nel Napoletano, ucciso a colpi di pistola un uomo di 35 anni

Un uomo, Vincenzo Cerqua di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, è stato ucciso questa sera a Casoria, nel Napoletano. Il cadavere è stato trovato verso le 20,45 all'interno della sua autovettura in via Gaetano Pelella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno trovato cinque bossoli calibro 45. Ancora da ricostruire la dinamica dell'agguato.

Sul posto anche l'ambulanza del 118. Il personale sanitario, però, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Le indagini sono condotte dai militari della compagnia di Casoria assieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.