Aiea, controlli nei siti delle centrali nucleari

Continua ad essere alta l’attenzione sul sito di Chernobyl da parte dell’Aiea, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica. Dopo l’allarme lanciato lo scorso mercoledì 9 marzo sulla mancanza di comunicazione dei dati giornalieri da parte della centrale ucraina, Rafael Grossi fa sapere in una nota che ancora non si ha la conferma della riparazione delle linee elettriche.

Stando a quanto riportato dalla Bbc il direttore generale dell’Agenzia dell’Onu ha quindi annunciato di aver programmato delle ispezioni di persona nei siti nucleari ucraini.

Nelle scorse ore Grossi ha parlato con i ministri degli esteri di Russia e Ucraina per affrontare il delicato argomento: sul tavolo, il monitoraggio mancato di eventuali fuoriuscite radioattive da parte di una centrale già teatro del terribile disastro del 1986. Grossi ha sottolineato che entrambe le parti sono "disposte a lavorare" con l'AIEA per prevenire combattimenti nei pressi degli impianti nucleari.

Sempre in una nota dell’Agenzia si legge che “il regolatore nucleare ucraino aveva riferito all'Aiea che i generatori diesel stavano alimentando sistemi importanti per la sicurezza della centrale nucleare di Chernobyl. L'operatore non è in grado di mantenere alcune funzioni come il monitoraggio delle radiazioni, i sistemi di ventilazione e l'illuminazione ordinaria". "Se l'alimentazione di emergenza venisse persa, il personale di Chernobyl sarebbe comunque in grado di monitorare il livello dell'acqua e la temperatura della vasca del combustibile esaurito", prosegue l'Aiea, "lo farebbero in condizioni di sicurezza dalle radiazioni in peggioramento e non sarebbero in grado di seguire le procedure operative di sicurezza dalle radiazioni".

Due giorni fa il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva lanciato l’allarme per la sicurezza nucleare di Chernobyl in un tweet e a poco erano valse le rassicurazioni arrivate da Mosca.

L’attenzione anche sulla centrale di Zaporizhzhia

L'agenzia rileva inoltre che la centrale di Zaporizhzhia, anch'essa sotto il controllo delle forze russe da oltre una settimana, non è in grado di fornire i pezzi di ricambio, le attrezzature e il personale specializzato necessari per effettuare le riparazioni programmate. "Le attività di manutenzione presso l'Unita' 1 sono state ridotte ai livelli minimi", conclude la nota