Aiea in Ucraina per garantire sicurezza centrali: "Conflitto è pericolo senza precedenti per tutti"

Non solo fanteria, tank, mortai e missili. In Ucraina lo spettro che la componente nucleare possa avere luogo nella guerra è sempre dietro l'angolo. Per questo è arrivato nel paese il capo dell'Aiea, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Sono previsti colloqui tra lui e i funzionari del governo e fornire "assistenza tecnica" per garantire la sicurezza degli impianti nucleari ".

Lo riferisce una nota rilasciata dall'organismo delle Nazioni Unite di oggi. "Il conflitto militare pone un pericolo senza precedenti per le centrali nucleari ucraine e altre strutture con materiale radioattivo in un pericolo senza precedenti del paese. Dobbiamo prendere misure urgenti per garantire che continuino a funzionare in modo sicuro e ridurre il rischio di un incidente", ha detto Grossi.