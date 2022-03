Airbnb: migliaia di richieste di prenotazioni per appartamenti in Ucraina, così la gente dona soldi

Provate a immaginare una pioggia di prenotazioni per stanze e appartamenti in affitto in Ucraina su Airbnb dopo l’invasione russa. Molte migliaia di richieste, da tutto il mondo, per soggiorni più o meno lunghi a Kiev, Odessa e tutte le altre città martoriate dalla guerra. Così quando molti proprietari ucraini che, prima del conflitto avevano messo a disposizione le loro case, hanno visto arrivare sui loro profili Airbnb richieste di soggiorno, le hanno rifiutate. Alcuni hanno anche precisato, a scanso di equivoci, che il loro Paese era sotto attacco. Ma quelle non erano prenotazioni reali. Nessuno degli ospiti sarebbe mai arrivato trascinando il trolley e sfoggiando l’asta dei selfie. Erano donazioni, frutto di un’idea brillante di un tale che su Twitter si fa chiamare @quentin.quarantino. Il denaro sarebbe così arrivato direttamente agli ucraini senza nessun tipo di intermediazione: la piattaforma, infatti, aveva deciso di rinunciare alle commissioni sugli affitti in Ucraina e aveva sospeso tutte le sue attività in Russia e Bielorussia. Un’idea, diventata un fiume di solidarietà. Così dal 2 marzo sono decine di migliaia le richieste di prenotazioni per camere ed esperienze nel Paese in ginocchio. Due giorni dopo Brian Chesky, cofondatore e Ceo di AirBnb accoglieva così su Twitter questa pazzesca iniziativa: “In 48 ore sono state più di 61 mila le richieste di prenotazioni arrivate in Ucraina. Significa 1,9 milioni di dollari che arriveranno agli Host in questo momento di necessità. È un’idea fantastica che proviene dalla nostra comunità. Grazie”.

Da allora sono stati superati i due milioni di dollari di donazioni, una cifra che continua a crescere. Tante esperienze di prenotazione sono condivise da Chesky sul suo profilo Twitter. Tra queste c’è quella di Dana e la risposta di Iryna, che aveva messo a disposizione la sua casa a Kiev. “Cara Dana, grazie davvero per il tuo supporto e il tuo contributo per la libertà dell’Ucraina. Stiamo usando i soldi per le donazioni delle comunità di Airbnb per aiutare tutti coloro che hanno bisogno in questi tempi difficili: gli anziani, le donne, i bambini di Kiev che hanno bisogno di cibo, medicinali e indumenti caldi. Abbiamo creato un gruppo di persone e volontari che distribuiscono tutto ciò a chi serve. Grazie davvero per la tua donazione. Che Dio ti benedica”, si legge nella risposta della host. Due cuoricini, uno giallo e uno azzurro completano il messaggio.