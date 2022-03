Alain Delon sceglie il suicidio assistito, il figlio Anthony: malgrado tutto sarò con lui

Il 25 marzo, il profilo Instagram ufficiale di Alain Delon ha pubblicato un post - poi rimosso - che è stato letto dai fan come un messaggio di addio:

"Vorrei ringraziare tutti coloro che negli anni mi hanno seguito e mi hanno dato un grande supporto. Spero che i futuri attori possano trovare in me un esempio non solo nel campo del lavoro, ma nella vita di tutti i giorni tra vittorie e sconfitte. Grazie, Alain Delon".

Nei giorni scorsi il figlio di Alain, Anthony, in un'intervista alla radio francese RTL, ha confermato l'intenzione del padre di ricorrere all'eutanasia e ha detto di avergli promesso di accompagnarlo fino alla fine, assecondando il suo ultimo desiderio. “Sì, è vero, me l'ha chiesto (a causa dell'eutanasia)”, ha ammesso Anthony nell'intervista rilasciata in occasione del lancio del suo libro Between the Dog and the Wolf, dove ripercorre la sua vita. Anthony ha anche detto che Alain gli ha chiesto di eseguire la procedura di eutanasia, ma lui ha rifiutato. Tuttavia, ha promesso che lo avrebbe sostenuto. "Vero, me lo ha chiesto. Ha anche chiesto la procedura, ma ho rifiutato”, ha detto Anthony.

Quando Alain Delon deciderà di far eseguire l'eutanasia, sarà sua figlia Anushka a farlo. L'anziano attore ha anche detto di aver già completato tutti i documenti necessari.

La morte di Nathalie

Icona del cinema mondiale, Alain Delon, 86anni, vive in Svizzera, dove il suicidio assistito è una pratica legalmente riconosciuta. Nel 2019 l'attore ha avuto un ictus e da allora ha accennato più volte alla possibilità di mettere fine ai suoi giorni, anche dopo aver visto il tragico destino dell'ex-moglie, Nathalie Delon, che aveva manifestato le stesse intenzioni ed è morta nel gennaio 2021 per un cancro al pancreas. Secondo la rivista Le Point, Alain è rimasto molto colpito dal modo in cui suo figlio Anthony si è preso cura della madre Nathalie.

“È vero che ho accompagnato mia madre. È vero che ha deciso di morire come ha vissuto. Aveva scelto di optare per l'eutanasia", ha detto Anthony nell'intervista radiofonica e ha aggiunto che sua madre è morta prima di arrivare all'eutanasia: “Fortunatamente, non abbiamo fatto ricorso a quel procedimento. Dico fortunatamente perché era tutto pronto", ha spiegato.

La biografia di Anthony

I rapporti familiari dei Delon non sono mai stati facili, racconta Anthony nella sua autobiografia-verità Between the Dog and the Wolf, dove racconta anche di essere stato picchiato con una cinghia dal padre. Ciò nonostante, in un'intervista a ça vous, ha detto: “Non esiste una famiglia perfetta. Ci chiamiamo Delon, è la ciliegina sulla torta. Ma questo libro è un grido d'amore e un regalo a mio padre: è giunto il momento di perdonare se stesso, io lo perdono. E anche lui deve perdonare se stesso”.