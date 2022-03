Allarme in Italia per attacchi informatici: "Nel mirino a causa degli aiuti umanitari"

Emanato l'allarme per un possibile rischio di cyber attacchi in Italia. Da questa sera "sono attesi attacchi informatici provenienti dalla Russia e da Paesi orientali, indirizzati su vasta scala anche verso l'Italia". L'avviso dal Csirt - la Computer security incident response team, struttura istituita presso l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, l'Acn - si scrive nel comunicato di allarme, è "probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere".