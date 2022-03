Allarme di Biden: "La Russia prepara un grande attacco hacker contro gli Usa"

“La minaccia di un attacco hacker da parte della Russia è crescente, ma gli Stati Uniti useranno ogni mezzo per prevenirlo”. Lo ha detto il presidente Joe Biden, lanciando l'avvertimento di un possibile cyberattacco, come escalation alla tensione internazionale dopo l'invasione russa dell'Ucraina. "La Russia - ha ammesso Biden - sta esplorando alcune opzioni".

Il capo della Casa Bianca ha anche chiesto alle compagnie americane, nel corso di una tavola rotonda con alti dirigenti, di "accelerare gli sforzi per bloccare le loro porte digitali". "Avete il potere - ha aggiunto - la capacità e la responsabilità di rinforzare la cyber sicurezza e la resistenza di servizi chiave per il Paese e avete le tecnologie su cui gli americani possono fare affidamento. Noi abbiamo bisogno che ognuno faccia la sua parte". Il presidente ha ricordato che è un "dovere patriottico investire quanto più possibile" sulla sicurezza.

"Noi - ha promesso Biden - siamo pronti ad aiutarvi con ogni mezzo e ogni conoscenza di cui siamo in possesso, se voi siete pronti. Ma è una decisione che spetta a voi, non a noi". L'appello è arrivato dopo che la consigliera alla cybersicurezza, Anne Neuberger, aveva manifestato - nel corso di una riunione alla Casa Bianca - frustrazione riguardo alcune grosse compagnie che hanno ignorato tutti gli avvisi lanciati dalle agenzie federali.

L'attacco hacker russo sarebbe la risposta ai "costi senza precedenti" imposti a Mosca dalle sanzioni economiche decise dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Anche se il presidente non ne ha parlato apertamente, la preoccupazione della Casa Bianca è che vengano prese di mira le infrastrutture del Paese, in particolare i software delle aziende chiave, qualcosa che era già successo l'anno scorso, quando attacchi hacker presero di mira i gasdotti, provocando l'interruzione delle forniture energetiche e di carburante, e causarono problemi per milioni di americani.

Gli Stati Uniti hanno poi dato un riconoscimento ufficiale al ruolo dell'Italia nella crisi. Gli Usa, si legge in una nota dell'ambasciata americana a Roma, "esprimono profondo apprezzamento per la leadership dell'Italia e il suo impegno per il popolo dell'Ucraina". La crisi sembra a un punto di svolta. Lo stesso Biden non ha nascosto il rischio più alto: che Mosca, in un disperato tentativo di riprendere in mano le sorti della guerra, possa ricorrere all'uso di "armi biologiche e chimiche". Secondo il presidente, il Cremlino sta "valutando di usarle entrambe". Biden ha confermato che la Russia ha impiegato anche missili ipersonici nei bombardamenti. "Hanno utilizzato le stesse testate già impiegate in precedenza su altri missili - ha dichiarato alla Cnn -. La differenza è che è quasi impossibile intercettare questo tipo di missili".