All'Expo di Dubai il padiglione italiano è il primo con certificato sostenibile

Quello dell'Italia a Expo 2020 Dubai è il primo padiglione nazionale della storia dell'esposizione universale a ottenere una certificazione di sostenibilità, in una esperienza che può costituire un esempio per manifestazioni future compresa Expo Roma 2030. È quanto emerso ieri durante la presentazione della candidatura della capitale a Expo 2030 al padiglione italiano di Expo Dubai.

Come verificato al termine di una approfondita analisi della società di certificazione Rina, il Padiglione italiano - evidenzia una nota - soddisfa nel suo "ciclo vitale" e nei suoi eventi i principi della norma UNI ISO20121. I principi di sostenibilità del Padiglione Italia riguardano inclusività, integrità, trasparenza e gestione responsabile.

"Sono lieto di questa sostenibilità riconosciuta in termini di certificazione, questa è una grande lezione anche per le organizzazioni future e per l'Expo 2030", ha sottolineato ieri il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

"Questo padiglione è stato costruito con materiali interamente riciclabili", ha detto ieri Ugo Salerno, ceo di Rina. "Anche gli eventi tenuti nel Padiglione Italia sono stati certificati dalla nostra società per la loro sostenibilità, non hanno creato alcuna emissione", ha aggiunto.