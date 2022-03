Amelia, la bambina che cantava Frozen nel bunker di Kiev, sale sul palco di Varsavia

Amelia Anisovych è la bambina di sette anni che ha commosso il mondo cantando la canzone del film di animazione Frozen, 'Let it go', nel bunker di Kiev, diventando suo malgrado icona della resistenza ucraina contro la guerra.

Amelia è riapparsa in un video registrato ieri a Varsavia, durante il concerto di beneficienza 'Insieme con l'Ucraina', dove ha aperto il grande evento realizzato per raccogliere fondi per l'Ucraina.

La bambina ha aperto il concerto cantando l'inno nazionale del proprio Paese, emozionando ancora una volta la platea, illuminata dalle luci dei cellulari del pubblico.

Per Amelia è stato un grande momento e una doppia emozione, perché l'invito è arrivato dal suo idolo la famosa cantante ucraina Tina Karol', che ha rappresentato il Paese all'Eurovision Song Contest 2006 e organizzatrice del concerto di beneficenza.