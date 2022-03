Amnesty International: da Russia repressione senza precedenti dopo invasione Ucraina

Il servizio federale russo Roskomnadzor , che sovrintende alle comunicazioni, dal 24 febbraio ha istituito una censura di tipo bellico per ridurre al silenzio il dissenso. Lo stesso giorno dell'inizio dell'invasione, ha ordinato a tutti gli organi d'informazione di usare soltanto fonti ufficiali , minacciando altrimenti gravi punizioni per "diffusione di notizie false". Le parole "guerra", "invasione" e "attacco" sono state vietate.

Il 28 febbraio Roskomnadzor ha bloccato Nastoyashchee Vremya ("Tempi attuali"), collegata a Radio Free Europe / Radio Liberty, per aver diffuso informazioni "inattendibili". Dal 1° marzo quasi tutti i portali ucraini sono risultati inaccessibili agli utenti russi di Internet.

Nei giorni seguenti, sono stati censurati altri organi d'informazione indipendenti come l'emittente televisiva TV Rain, la radio Echo Moskvy ("Eco di Mosca"), il portale Meduza che ha sede in Lettonia, altri organi di stampa russi come Mediazona, Republic e Sobesednik, il portale di attivismo Activatica e i servizi in lingua russa di BBC, Voice of America e Deutsche Welle.

Il blocco dei portali d'informazione e la minaccia di procedimenti penali hanno causato l'esodo di molti giornalisti. Secondo Agentstvo, un portale di giornalismo d'inchiesta ora inaccessibile, almeno 150 di loro hanno lasciato la Russia dall'inizio della guerra.

TV Rain ha deciso di sospendere le trasmissioni per timore di rappresaglie, il canale regionale d'informazione Znak.com ha fatto lo stesso. I proprietari di Echo Moskvy, allineati al governo, hanno deciso di liquidare l'azienda. Persino la Novaya Gazeta, l'esempio del giornalismo indipendente diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, ha annunciato il 4 marzo che avrebbe rimosso gli articoli sull'invasione russa dell'Ucraina.