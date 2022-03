Andrea Bocelli canta a sorpresa l'Ave Maria di Schubert per l'Ucraina in una chiesa di Parigi

In occasione di una visita a sorpresa nella chiesa parigina di Saint-Germain l'Auxerrois, nel cuore di Parigi, per raccogliersi dinanzi alla Sacra corona di spine salvata dall'incendio di di Notre-Dame-de-Paris, il tenore Andrea Bocelli ha improvvisato l'Ave Maria di Schubert, incantando i fedeli presenti nella chiesa a due passi dal Louvre. Bocelli si trovava oggi nella capitale francese dopo il concerto tenuto ieri all'Accor-Arena di Bercy, tra le sue prime grandi esibizioni europee dopo la pandemia da Covid-19.

Ad invitare Bocelli nell'antica chiesa parigina, in uno dei luoghi simbolo della capitale gemellata con Roma, è stato padre Enzo Fortunato, oggi a Parigi per realizzare un programma sulla Passione di Cristo che andrà in onda su Rai3 in occasione della Settimana Santa. Un "simbolico itinerario" alla ricerca delle reliquie della Croce, che parte dalla Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, prosegue per Santa Croce in Gerusalemme a Roma e si conclude a Parigi, dove oggi veniva eccezionalmente esposta la Sacra Corona di Spine salvata dall'incendio del 15 aprile 2019 a Notre-Dame, spiega il francescano.

Un fatto rarissimo, reso possibile grazie al rettore della cattedrale parigina, monsignor Patrick Chauvet. "Questa giornata - ha detto padre Enzo Fortunato - è anche l'occasione per invocare il dono della Pace dinanzi ad una delle reliquie che incarna una delle sofferenze più atroci dell'umanità". "Possa Vladimir Putin ascoltare il grido di questo dolore"; ha invocato il francescano seguitissimo sui social, pregando affinché "questo grido possa raggiungere il cuore" del presidente russo in guerra contro l'Ucraina.

"La guerra è la cosa peggiore che un uomo possa sperimentare nella vita", ha detto Bocelli, che prima di esibirsi nell'Ave Maria di Schubert, accompagnato dall'organista di Saint-Germain, si è raccolto assieme a padre Fortunato dinanzi alla Corona di spine, preziosissimo tesoro miracolosamente scampato all'incendio di Notre-Dame, in un momento di profonda intensità spirituale. "Per buona parte della mia vita mi sono illuso di non assistere più a vicende simili. E invece, quando meno ce l'aspettavamo, ecco che di nuovo le armi tuonano in Europa - ha detto il tenore popolarissimo anche in Francia -. È una cosa incredibile, noi ora siamo in una chiesa e anche oggi pregheremo per la pace".