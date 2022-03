Kortunov: "Per ora in Russia Putin ha ancora il sostegno della maggioranza della popolazione"

“Per Mosca l'Italia è diventata un Paese russo-fobico”, dice Andrey Kortunov, direttore del Russian International Affairs Council, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione “Mezz'ora in più” su Rai3.

"L'esercito russo ha mostrato una superiorità sugli ucraini senza sottovalutare la loro resistenza. Sul campo la Russia sta avanzando, forse all'inizio si pensava che sarebbe stata una marcia trionfale verso Kiev, ma ora si sta adeguando la tattica alla situazione e si sta avanzando" ha commentato riguardo all’attacco.

Circa il futuro, l’analista politico ritiene che se conflitto dovesse durare, Putin dovrebbe preoccuparsi non solo della propria posizione, ma anche delle prospettive del suo Paese ed è quello il punto, non il consenso attuale: "Oggi la forza di Putin in Russia non è in pericolo, ha il sostegno della maggioranza della popolazione” sottolinea Kortunov.

Sulle minacce fatte ieri all’Italia da Alexei Paramonov, il direttore del dipartimento europeo del Ministero degli Esteri russo, Andrey Kortunov dice: "Ieri non c'è stato nessun riferimento specifico a politici o partiti italiani. Ovviamente ci sono dei preferiti: Putin è molto vicino a personaggi come Berlusconi. Ma penso che questo vada al di là delle personalità. E' una frustrazione legata all'atteggiamento generale della società italiana e, naturalmente, del Governo italiano. Non sappiamo se questa cosa durerà per molto tempo ma ora c'è un sentimento molto negativo legato alle posizioni italiane. A Mosca si dice che l'Italia sia diventata un Paese russo-fobico non solo nei confronti dei vertici ma dell'intera società russa. Questo è il messaggio che spesso viene presentato dalle autorità russe e che va al di là della situazione politica in Ucraina e potrebbe avere conseguenze sulle relazioni tra i due Paesi".