Anonymous annuncia: abbiamo hackerato la tv russa e trasmesso immagini della guerra

Il collettivo internazionale noto sotto la denominazione di Anonymous avrebbe hackerato alcuni canali televisivi russi, trasmettendo video della guerra in Ucraina e invitando i russi a opporsi al genocidio nel Paese. La prima a riportare la notizia è stata l'agenzia ucraina Ukrinform, intorno alla mezzanotte di domenica. Con un successivo post su Twitter, Anonymous afferma di aver colpito le trasmissioni della tv di stato russa per far passare filmati della guerra e di aver violato canali tra cui Rossiya 24, Channel One e Moscow 24, oltre ai servizi streaming Wink e Ivi. La Bbc ha precisato di non essere stata in grado di verificare l'attacco in modo indipendente, mentre il gruppo parla della "più grande operazione Anonymous mai vista", aggiungendo la preoccupazione che alcuni governi possano considerarlo una minaccia e condurre operazioni per screditarlo. "Ricordatevi di noi quando vari poteri rivolgeranno verso di noi la loro attenzione, perché accadrà - si legge - Possiamo cambiare il mondo in meglio. L'idea è sempre stata questa". Il sito Security Alffairs riporta in sequenza tutti i tweet pubblicati da Anonymous a riprova dell'avvenuta intrusione.

All’indomani dell'ingresso dei carri armati russi in Ucraina, il collettivo Anonymous ha dichiarato 'guerra informatica totale' a Putin, con un video postato su Twitter. Da allora si sono avuti attacchi coordinati da gruppi o da 'lupi solitari' con successive rivendicazioni su Twitter, in una mobilitazione con pochi precedenti di hacker e cyberattivisti da ogni parte del mondo. Anonymous (o chi si identifica come tale) non ha una struttura ufficiale, chiunque può rivendicare a suo nome gli attacchi informatici. L’obiettivo dichiarato è quello difendere l'Ucraina cercando di creare danni alla Russia bloccando le sue infrastrutture e sistemi informatici. Per riuscirci, gli hacker si sono messi alla ricerca di falle nei sistemi di sicurezza di Mosca, mentre si sono moltiplicati gli attacchi ai siti di informazione, agenzie di stampa statali e non, siti di colossi energetici e piccole biblioteche locali. Con l’operazione 'OpRussia', il 26 febbraio, ha messo giù il sito del Cremlino e quello della Difesa di Mosca, di cui è stato diffuso parte del database; il 2 marzo l'attacco al sito dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, stesso giorno in cui il collettivo ha pubblicato documenti che mostravano che l'attacco russo all’Ucraina fosse stato deciso il 18 gennaio con una mappa piuttosto dettagliata dell'invasione. Negli ultimi sette giorni ha reso temporaneamente irraggiungibili diverse testate giornalistiche russe e agenzie di stampa, compresa la fonte ufficiale governativa Tass, così come diversi siti di colossi energetici russi, tra cui Gazprom e Lukoil. Ma si è sempre trattato di attacchi di breve durata: i siti sono stati ripristinati al massimo entro qualche ora.