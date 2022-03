Anonymous diffonde i presunti piani di Putin per l'invasione dell’Ucraina

Il collettivo Anonymus pubblica su twitter documenti e mappe ufficiali, sottratti alle forze armate russe, che dimostrano la volontà dell'invasione ucraina con i bombardamenti di grandi e piccole città del Paese. Stando a quanto riportato, l’attacco sarebbe stato approvato il 18 gennaio e il piano iniziale prevedeva un lasso temporale per l’iniziativa militare che sarebbe durata al massimo un paio di settimane dal 20 febbraio al 6 marzo.

L'attacco, si legge sul tweet, sarebbe stato approvato il 18 gennaio con una campagna militare di due settimane per arrivare all'obiettivo dell'occupazione dell'Ucraina con data di conclusione prevista per il 6 marzo. Anonymous ha condiviso dossier strategici, con tanto di foto dettagliate, ma l’attendibilità della fonte resta difficilmente riscontrabile. Si intravede solo qualche scritta in cirillico, tra cui spicca "Flotta del Mar Nero", sulla prima pagina.

Una rivelazione quella del gruppo hacker che fa parte delle tante iniziative prese per combattere il presidente russo: attacchi informatici contro siti istituzionali contro la tv russa e che hanno ufficializzato la posizione presa dagli hacker in difesa del Paese invaso. "I tuoi segreti potrebbero non essere più al sicuro e molte infrastrutture del tuo governo potrebbero essere compromesse", così Anonymous rivolgendosi a Putin.

Questa è una guerra non solo di carri armati, aerei, soldati sul campo e vittime militari e civili. Si gioca anche sul fronte elettronico dove le armi sono software e le azioni sono gli attacchi informatici e cyber-sabotaggi di varia natura.

Ed esistono, come sul campo militare, due fazioni.

I gruppi filo-Putin

Il campo del conflitto cyber è molto ampio come ha spiegato l’analista di intelligence Selena Larson, che collabora anche con la CNN, e attori apparentemente minori “possono avere impatti altamente distruttivi”. Dalla parte dei russi, per esempio, troviamo il Conti Group, un collettivo di cybercriminali che in passato ha preso di mira aziende ed organizzazioni occidentali con attacchi ransomware cioè operazioni che impediscono l’accesso ai dati di un’organizzazione o di un singolo chiedendo un riscatto al proprietario.

Il collettivo ha promesso “totale supporto” a Mosca e ha minacciato “ritorsioni alle infrastrutture critiche” di Paesi che portino avanti attacchi elettronici contro la Russia.

Ma proprio il Conti Group deve fare i conti con una fuga di dati dal suo interno. Un infiltrato ucraino ha pubblicato oltre 400 file contenenti scambi di messaggi tra i componenti dell’organizzazione che potrebbero consentire agli esperti di cyber-sicurezza di comprendere meglio il funzionamento del gruppo.





I gruppi pro Ucraina

Il primo giorno dell'invasione il presidente Zelesky aveva chiesto aiuto agli hacker locali per aiutare il Paese a proteggere le infrastrutture critiche da attacchi informatici e condurre missioni di cyber-spionaggo contro le truppe nemiche. E la risposta sembra è stata un successo.

Il supporto a Kiev è arrivato anche da soggetti stranieri , come racconta il magazine Wired . Tra questi i Belarussian Cyber-Partisans che dalla Bielorussia si oppongono al regime di Alexander Lukashenko e all’invasione voluta da Putin. “Continuiamo ad aiutare gli ucraini nella loro lotta contro le forze di occupazione russe" così hanno postato. Un esempio della loro attività: l'attacco informatico contro il sistema di monitoraggio della rete ferroviaria bielorussa che ha provocato, a detta del gruppo, danni e rallentamenti ai trasporti su rotaia.