Anonymous e l'origami anti-Putin con i quattro maiali da distribuire in tutta la Russia

Quattro maiali stampati su un foglio si trasformano nel volto di Putin. La tecnica è quella dell'origami e la realizzazione è spiegata in un “tutorial" rilanciato su Twitter dal gruppo di hacker di Anonymous che lanciano una sfida:

“Quanti milioni di questi possiamo stampare e distribuire in tutta la Russia?”. Seguono altri post in cui viene diffusa l'immagine da riprodurre sul foglio di carta. Il “deplorigami”, così viene chiamato da Anonymous, non è altro che la riproposizione in chiave “anti-russa” di una vecchia idea di “propaganda” diffusa negli anni '40.

Durante la seconda guerra mondiale, il Ministero dell'Informazione britannico iniziò a distribuire semplici opuscoli intitolati "Dov'è il quinto maiale?". Venivano lanciati dagli aerei della Royal Air Force nei cieli dell'Europa occupata. Piegando il foglio lungo i tratteggi si componeva il volto nascosto di Hitler. In origine era un gioco destinato ai bambini che aveva come oggetto personaggi noti o campioni dello sport.