Anonymous non si ferma: "Violata l'agenzia russa Roskomnadzor", trafugati dati sulla censura

Secondo il sito DDoSecrets , si tratterebbe di due database che riguardano l'ufficio regionale della repubblica russa del Bashkortostan . Nei giorni scorsi l'agenzia Roskomnadzor aveva ordinato il blocco dei principali social media come Facebook e Twitter e ha chiesto a numerosi media indipendenti e anche a Wikipedia di modificare articoli sulla guerra. L'agenzia non ha risposto a una richiesta di Forbes di confermare la notizia del furto di dati.

Il collettivo Anonymous ha ancora rivendicato un furto di dati, questa volta a Roskomnadzor , l'ente statale russo che controlla (e censura) i media. Secondo la rivendicazione, sono oltre 360.000 i file sottratti all'agenzia. Il set complessivo di dati, diviso in due parti, ammonterebbe a oltre 800 GB . I documenti trapelati sono organizzati in due grandi categorie, una contenente più di 360.000 file che risalgono al 5 marzo (536,9 GB) e un'altra contenente due database contenenti procedure di risorse umane (290,6 GB).

Sempre secondo Forbes, non è la prima volta che il sito DDoSecrets fa trapelare dati sulla Russia. Nel 2019 ha pubblicato una cache di e-mail e file che, secondo il sito - una sorta di Wikileaks degli attacchi DDoS - provenivano da "politici, giornalisti, oligarchi, figure religiose e nazionalisti o terroristi russi in Ucraina". Gran parte del contenuto riguarda operazioni della Russia in Ucraina dopo l'annessione della Crimea nel 2014 e alcuni sarebbero stati rubati in un attacco al ministero degli Affari interni russo.

Sullo sfondo, resta la questione dell'attribuzione di questi attacchi a un'entità ‘astratta’ come Anonymous. Anche la guerra cibernetica è fatta di strategie, tattiche e diplomazia, come ha spiegato all'Ansa Stefano Mele, presidente della Commissione sicurezza cibernetica del Comitato Atlantico italiano: non soltanto la Russia ma anche i Paesi europei e della Nato hanno scelto di non attaccare “in maniera aperta e diretta le reti e i sistemi informatici russi e bielorussi ma utilizzano la copertura di alcuni gruppi di hacktivisti, tra cui il più noto è senz'altro Anonymous."

Non è un caso infatti - sottolinea l'esperto - che, "oltre a decine di migliaia di attacchi informatici a basso impatto indubbiamente svolti da questi collettivi, ce ne siano alcuni che hanno palesemente richiesto una capacità operativa e una preparazione fuori dalla portata di questo genere di attori. Attacchi, quindi, che verosimilmente possono essere ascrivibili ad operazioni statali. Ben consapevoli, però, degli effetti ovviamente temporanei degli stessi: un attacco informatico può bloccare per ore, al massimo per alcuni giorni, un'infrastruttura critica di una nazione”.