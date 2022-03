Aperitivo, quanto mi manchi?

La vita sociale in tutte le sue forme è mancata, e non poco, agli italiani costretti a rinunciare alle occasioni di convivialità a causa della pandemia.

Negli ultimi due anni il 68,2% degli italiani – il 78,1% se consideriamo i più giovani - ha avuto nostalgia dei momenti trascorsi nei locali tanto che il 71,1% della popolazione tornerà con uguale o maggiore frequenza a fare colazione fuori casa nei bar o nelle pasticcerie appena sarà possibile senza timore di contagio. Il 68,9% tornerà a mangiare al ristorante o in trattoria e il 65,9% non aspetta altro che tornare a consumare aperitivi e 'apericene' in wine-bar, enoteche o brasserie. Questi i dati emersi dal rapporto 'Il valore economico e sociale della distribuzione Horeca nel post Covid-19' realizzato dal Censis in collaborazione con Italgrob.

La ricerca ha evidenziato come il 21,7% degli intervistati - con una percentuale che sale al 40,9% per quanto riguarda i giovani – sia intenzionato a frequentare di più i luoghi della convivialità: già oggi all'88,4% capita di pranzare o cenare fuori e al 64,5% di incontrarsi con amici e colleghi per un aperitivo.

Negli ultimi due anni, con il ricorso allo 'smart working' per molti lavoratori è emerso come il 66% cucini nella propria nella propria abitazione, il 19,9% ricorra alle consegne a domicilio e solo il 14,1% esca comunque. Il ricorso ai servizi di 'home delivery' comunque non ha cancellato i consumi fuori casa: il 96,1% degli utenti delle piattaforme digitali mangia anche al ristorante o in trattoria e l'80,6% si ritrova anche nei locali per l'aperitivo.

Per quanto riguarda le ricorrenze famigliari, come lauree, battesimi e comunioni, il 71,6% degli italiani opta per il 'fuori casa', il 21,9% privilegia le pareti domestiche e il 6,5% si rivolge ai servizi di asporto. Anche per matrimoni e compleanni si privilegiano i locali (63,8%) rispetto alla cucina casalinga (29,1%) o all''home delivery' (7,1%) mentre per le feste comandate la preferenza va alle soluzioni domestiche nel 73,9%. dei casi, il18,8% sceglie gli esercizi pubblici e il 7,3% il 'food delivery'.

Mangiare fuori uguale città più sicure. Per quanto riguarda la qualità della vita per l'88,3% la presenza di bar, caffè, pasticcerie, enoteche e ristoranti è importante per assicurare un alto livello della stessa, mentre per il 68,8% la presenza di esercizi pubblici rende i luoghi più sicuri e frequentabili.