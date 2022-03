Architettura: addio a Gyo Obata, uno dei pionieri dell'architettura sostenibile

L'architetto statunitense Gyo Obata, uno dei pionieri dell'architettura sostenibile, teorico della progettazione non solo funzionale ma anche "attenta alla qualità della vita di coloro che lavorano e vivono all'interno degli edifici", è morto a St. Louis (Missouri) all'età di 99 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato solo oggi dalla sua famiglia.

Era nato il 28 febbraio 1923 a San Francisco, in California, da genitori giapponesi, e si era laureato in architettura alla Washington University di St. Louis. Nel 1955 a St. Louis Obata crea con due colleghi conosciuti all'università lo studio di design, architettura e ingegneria Hellmuth, Obata Kassabaum, poi HOK International: gli altri due soci erano George Hellmuth (1907-1999) e George Kassabaum (1921-1982). Oggi lo studio conta nel mondo 24 uffici e più di 1.600 dipendenti, tra Stati Uniti, Canada, Asia, Europa, India e Medio Oriente.

A partire dagli anni '60, HOK ottiene diverse commissioni negli Stati Uniti e apre la sua prima sede distaccata a San Francisco nel 1966. HOK International si distingue negli anni come leader nel design sostenibile e realizza importanti progetti a partire dalla Priory Chapel a St.Louis: una struttura modernista con un tetto bianco ondulato che, nel 1962, la rivista "Time" definì "la più nuova e forse più sorprendente chiesa rotonda degli Stati Uniti". Tra i progetti di Obata, il National Air and Space Museum a Washington, l'Abraham Lincoln Presidential Library and Museum a Springfield, nell'Illinois, il Tokyo Telecom Center a Tokyo, la sede centrale della Kellogg Company a Battle Creek, in Michigan, il Passenger Terminal all'aeroporto di Amsterdam, l'International Airport Colonel H.Weir Cook Terminal a Indianapolis.