Argento per la staffetta azzurra dello sci di fondo

È arrivata ancora una medaglia per la spedizione azzurra dello sci di fondo agli EYOF 2022 di Vuokatti, in Finlandia. Al Festival olimpico invernale della gioventù europea l'Italia ha conquistato l'argento nella staffetta mista, con 14" di svantaggio dall'implacabile Svezia. Una grande prestazione da parte di tutti gli azzurri, a cominciare da Davide Ghio al lancio, bravo a dare il cambio al secondo posto, seguito da una Iris De Martin Pinter in stato di grazia, all'ennesima prestazione di livello in questa rassegna, quindi Hannes Oberhofer, ottimo nella gestione del vantaggio, e infine Nadine Laurent, che ha messo in sicurezza la medaglia incrementando il vantaggio sulle inseguitrici.

Per l'Italia è la quinta medaglia in questi EYOF dopo il bronzo di Laurent nella 7,5 km in tecnica libera, l'oro di Iris De Martin Pinter nella 5 km in tecnica classica e i due bronzi di Iris De Martin Pinter e quello di Laurent.