Assalto a Capitol Hill, prima condanna per un sostenitore di Trump

Primo colpevole in un processo per l'assalto al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021: Guy Wesley Refitt, 49 anni, è stato giudicato colpevole di tutti e cinque i capi d'accusa per i quali era imputato, tra i quali l'aver portato una pistola nell'area del Campidoglio, tentato di ostacolare la certificazione del processo elettorale da parte del congresso e ostruzionismo alla giustizia quando, tornato in Texas, ha minacciato il figlio e la figlia affinché non testimoniassero. Si tratta, secondo gli osservatori, di una vittoria fondamentale per i pubblici ministeri federali al primo processo tra centinaia di casi scaturiti dalla rivolta dell'anno scorso.

Il texano, sostenitore dell'ex-presidente americano Donald Trump e legato ad un gruppo di estrema destra, ‘Three Percenter’, è stato condannato per aver preso d'assalto Capitol Hill con una pistola nella fondina. La giuria ha anche condannato Refitt per aver ostacolato la sessione congiunta del Congresso per certificare il voto del Collegio Elettorale del 6 gennaio 2021, di interferire con agenti di polizia che stavano sorvegliando il Campidoglio e di aver minacciato i suoi due figli adolescenti se lo avessero denunciato alle forze dell'ordine dopo l'attacco.

Il verdetto potrebbe essere una pietra miliare per molti altri casi in corso per la rivolta del Capitol Hill e dare ai pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia maggiore potere nelle negoziazioni per patteggiamenti, nonché scoraggiare altri imputati dal rischiare per ottenere l'assoluzione nei loro processi.