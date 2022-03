Attacco alla centrale nucleare. Domato l'incendio nel sito di Zaporizhzhia

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa è stata bombardata questa notte. Intorno all'una di notte sono comparse su Telegram le prime immagini della centrale dove si vedono lampi di esplosioni intorno al complesso. "In seguito a un bombardamento da parte delle forze russe sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia si è scatenato un incendio", ha detto il portavoce dell'impianto, Andrei Tuz. Dmytro Orlov, sindaco di Enerhodar la città più vicina ala centrale nucleare, scriveva che "i vigili del fuoco non possono raggiungere l'incendio perché sono sotto il tiro di armi da fuoco". Orlov ha parlato anche di "vittime" tra i combattenti ucraini della Guardia Nazionale, che erano a difesa dell'impianto, ma non ha indicatore il numero esatto".

La centrale, attorno alla quale si combatte da ieri, si trova sulla linea del fronte nel sud dell'Ucraina, nella località di Enerhodar, vicino all'estuario del fiume Dnepr, a nord-ovest della Crimea, a metà strada circa fra la città assediata di Mariupol e quella occupata dai russi di Kherson. "L'esercito russo sta sparando da tutti i lati sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia , la più grande centrale nucleare d'Europa. Il fuoco è già divampato": lo scrive su Twitter il ministro degli esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba. "Se scoppia" la centrale "sarà 10 volte più grande di Chernobyl". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di ricorrere al "terrore nucleare" e di voler "ripetere" il disastro di Chernobyl dopo aver sostenuto che le forze russe hanno sparato su una centrale nucleare."Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia dell'umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare", ha detto Zelensky in un video messaggio. e ha concluso: "Se c'è un'esplosione è la fine di tutto! È la fine dell'Europa, è l'evacuazione dell'Europa" L'allarme è poi rientrato. I reattori non sonostati colpiti, l'artiglieria russa avrebbe colpito delle palazzine esterne al perimetro dei reattori. Secondo il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina l'incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia le radiazioni di fondo sono normali. La conferma che le cose sono andate meglio del previsto viene dall Aiea: "Le attrezzature essenziali della grande centrale nucleare di Zaporizhzhya, colpita e incendiata da tiri d'artiglieria russa nel sud dell'Ucraina, non sono state compromesse dall'incendio" e il personale dell'impianto sta prendendo "misure" per la sua messa in sicurezza, ha dichiarato l'Agenzia per l'energia atomica dell'Onu in un comunicato su twitter.



Zelensky chiama Biden: stop ad attacchi a siti nucleari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiamato il presidente americano Joe Biden per informarlo sulla gravità della situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, la più grande del Paese colpita dalle truppe russe. Lo ha detto lo stesso Zelensky in un videomessaggio diffuso via Twitter. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, si legge in una nota senza fornire dettagli. '