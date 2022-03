Attesa per il colloquio telefonico di oggi alle 14 tra Joe Biden e Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrà oggi alle 9 locali, le 14 italiane, un colloquio con il suo omologo cinese, Xi Jinping, per parlare anche della guerra russo-ucraina. L'ha reso noto la Casa Bianca.

Il colloquio è "parte degli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione tra gli Stati uniti e la Repubblica popolare cinese", si legge nella nota della presidenza americana.

"I due leader discuteranno di come gestire i rapporti tra i nostri due Paesi e della guerra russa contro l'Ucraina, oltre che di altre questioni di reciproca preoccupazione", conclude la nota.

Il colloquio tra Biden e Xi Jinping arriva dopo le recenti dichiarazioni di funzionari statunitensi, tra cui il segretario di Stato, Antony Blinken, secondo cui la Russia ha chiesto alla Cina supporto militare in Ucraina. Pechino e Mosca hanno entrambi negato.

Nel corso di un briefing a Washington, il capo ufficio stampa della Casa Bianca, Jen Psaki ha riferito che l'amministrazione Biden è "molto preoccupata" per l'eventualità che la Cina possa fornire alla Russia aiuti militari.

La telefonata tra i due capi di Stato, la prima da novembre 2021, è stata favorita dal faccia a faccia durato sette ore a Roma, tra il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan e e il direttore dell'Ufficio della Commissione centrale degli affari esteri cinese, Wang Jiechi. Durante l'incontro, Sullivan ha avvertito il suo omologo cinese delle "potenziali implicazioni e conseguenze" per Pechino nel caso in cui dovesse fornire aiuti militari a Mosca.