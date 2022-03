Benzina alle stelle, gli autotrasportatori sardi protestano

Tre convogli degli autotrasportatori in agitazione per il caro carburante si sono riversati stamane sulle principali strade del Nord Sardegna rallentando il traffico. Oltre 100 tra padroncini, autoarticolati e tir hanno aderito alla protesta, organizzata e senza disordini.

Era stato annunciato due giorni fa, lo sciopero che oggi avrebbe coinvolto come primo step gli autotrasportatori sardi. Il prezzo alle stelle dei carburanti alla base della protesta. Appuntamento confermato quindi con in mezzi pesanti davanti agli scali industriali di Cagliari, Olbia, Oristano e Porto Torres. Prevista anche la mobilitazione all'interno dell'isola davanti alle zone industriali.

La protesta questa mattina si è fatta sentire a Nuoro dove una cinquantina di automezzi ha prima sfilato con un lungo corteo, scortato dalle forze dell'ordine, dalla zona industriale di Pratosardo fino all'ingresso di Nuoro per poi spostarsi, a passo d'uomo lungo la statale 131, alla zona industriale di Lula. Una manifestazione che gli autotrasportatori dell'isola hanno deciso di portare avanti nonostante l'annullamento dello sciopero nazionale di categoria che avrebbe dovuto tenersi oggi.

Confermata così la mobilitazione a oltranza. "Ma speriamo che si trovi - ha spiegato Andrea Melis, uno dei referenti della protesta dell'isola - una soluzione già da martedì, giornata del tavolo tecnico che si riunisce per esaminare le problematiche del settore".

Dal Nord al Sud dell'isola. Siamo qui", ha detto all'AGI Daniele Fanni, autotrasportatore di Quartu Sant'Elena, a Cagliari "per protestare contro il caro gasolio. Vogliamo avere una certezza sui costi minimi sulla sicurezza, e una garanzia sul pagamento del credito, perché molte aziende vengono pagate a 90, 120 o 150 giorni e nel frattempo anticipano tutto. Chiediamo una continuità territoriale per le merci, perché stando su un'isola ne abbiano bisogno, e poi anche la zona franca".

Gli autotrasportatori hanno chiesto un incontro con l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, che potrebbe ricevere a breve una delegazione.

Sardegna e non solo, perché secondo la sigla Trasporto Unito oggi potrebbero fermarsi circa 70mila tir

"Non siamo dei folli, lo dice anche il Governo che i rincari del carburante sono ingiustificati. Per questo stiamo protestando e continueremo fino all'incontro di domani con il vice-ministro Bellanova. Poi in base alle risposte decideremo se e come proseguire la mobilitazione". Così Antimo Caturano, presidente campano dell'associazione degli autotrasportatori Trasporto Unito, sigla i cui aderenti hanno già iniziato a protestare da sabato tenendo fermi in deposito i mezzi, mentre ieri hanno effettuato blocchi parziali su alcuni tratti ricadenti nelle province di Caserta e Napoli dell'autostrada A1 Milano-Napoli edell'A30 Caserta-Salerno e su varie arterie stradali. “È giusto protestare perché la situazione è insostenibile. Come si fa ad andare avanti con il gasolio a 2,50 euro al litro?” ha detto Caturano.