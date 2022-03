L'Autorità russa per le telecomunicazioni blocca il canale d’opposizione TV Rain

Il canale televisivo russo d’opposizione TV Rain (Dozhd) sospende temporaneamente il funzionamento, ha detto in diretta tv il direttore generale del canale, Natalya Sindeeva. Ciò riguarderà le trasmissioni via etere, le trasmissioni su YouTube e i social network. Il 1° marzo il sito web di Rain è stato bloccato. “Abbiamo bisogno di forza per uno sbocco e capire come lavorare ulteriormente. Speriamo davvero di tornare in onda e continuare a lavorare", ha detto Sindeeva. La TV Rain (Pioggia) diffonde trasmissioni dall'aprile 2010.