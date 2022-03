Avvio incerto per le Borse europee, risale il petrolio

Apertura poco mossa per le Borse europee, all'insegna dell'incertezza. Milano cresce dello 0,3%, Francoforte cala dello 0,36%, appena sotto la parità Parigi.

Mentre dopo un avvio in rosso sono in recupero i mercati asiatici, e in particolare Shanghai, che guadagna oltre l'1% - gli operatori di mercato sembrano fiduciosi sull'esito dei colloqui in programma tra i presidenti di Cina e Stati Uniti su guerra in Ucraina e rapporti economici con la Russia.

Situazione più nervosa sui mercati delle materie prime. Per il petrolio, non si attenua la risalita innescata ieri dalla stima dell'Agenzia nazionale dell'energia secondo cui ad aprile si potrebbero perdere fino a 3 milioni di barili al giorno di offerta disponibile per effetto del conflitto. Il Brent sale a 107,5 dollari al barile, il Wti americano supera i 104.

Continua invece a scendere il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che apre oggi a 105 euro al megawattora - livello ancora elevato, ma lontano dal tetto di 227 euro toccato alla chiusura del 7 marzo.