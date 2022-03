Bari, fermato per il furto delle vestigia preziose dalla statua di San Nicola nega ogni accusa

L'evangeliario con tre sfere d'argento, un medaglione contenente una fiala della sacra manna, un anello d'oro e perfino gli spiccioli delle offerte. E' il bottino strappato dalle mani della statua del Santo patrono di Bari, San Nicola, all'interno della Basilica omonima nel centro storico del capoluogo pugliese.

A spogliare il Santo, la notte tra il 21 e il 22 marzo, un tunisino di 48 anni che si trova in carcere da due giorni, e che in seguito all'interrogatorio di rito ha negato di essere l'autore del furto, aggravato dall'aver violato un luogo di culto.

Eppure le immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza lo hanno 'incastrato' intorno alla Basilica, immortalandolo in sella ad una bicicletta all'esterno della Basilica, e mentre scavalcava la grata accanto alla torre campanaria, dove è stata rilevata anche una sua impronta digitale.

Dopo la sua identificazione gli agenti lo hanno trovato in un casolare nel quartiere popolare Japigia dove nascondeva banconote per complessivi 1.750 euro, ritenute il guadagno della vendita degli oggetti sacri, e tra le altre cose, un anello con scritte in cirillico. Comparso dinanzi alla gip del Tribunale di Bari, Farid Hanzouti, ha respinto le accuse. "Non sono io l'uomo ripreso dalle telecamere la notte del furto" ha detto al magistrato.

Ai magistrati ha giustificato l'impronta col fatto di essere spesso nei pressi della Basilica per chiedere cibo e aiuti. Quanto al denaro trovato nel casolare, ha spiegato che deriva dalla sua attività occasionale di parcheggiatore 'abusivo', mentre per quanto riguarda gli altri oggetti ha detto che non gli appartengono perché "quel luogo è frequentato anche da altri senza tetto".

Gli investigatori, accompagnati dal priore della Basilica, Padre Distante, hanno accertato che il 48enne sarebbe stato anche nella cripta "dove, oltre al danneggiamento di altre cassette per le offerte ed il furto del denaro custodito", avrebbe "tagliato anche un lucchetto posto a chiusura di una piccola altare dal cui interno è stato rubato denaro, in banconote e moneta, lanciato dai fedeli sul pavimento in marmo. Per forzare il lucchetto il ladro ha utilizzato un cacciavite che è stato rinvenuto lì per terra".

La difesa ha chiesto che sia rimesso in libertà. La pm che coordina l'indagine sul furto, insiste, invece, perché resti in carcere. Importa, soprattutto, il ritrovamento della refurtiva 'sacra' già venduta, ma il ladro non ha dato nessuna indicazione per il suo ritrovamento.

La gip deciderà nella prossime ore, ma "visti gli innumerevoli precedenti penali a suo carico" e l'assenza di un lavoro stabile "si è proceduto al fermo di indiziato di delitto - si legge nell'atto - sussistendo a suo carico gravi e concordanti indizi di colpevolezza".