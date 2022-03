"Basic Instinct", compie 30 anni il triller erotico che ha lanciato Sharon Stone e segnato un'epoca

Ricordare l'intero film per una singola, benché storica e assai ben costruita, scena di vouyerismo, sarebbe ingeneroso perché sebbene quel fotogramma abbia stuzzicato l'immaginario di molti, Basic Instinct è molto di più di un frame: è una storia ad alta tensione che si articola tra colpi di scena e snodi di sceneggiatura molto intriganti. Lo spettatore è coinvolto sia dalla trama erotica, sia da quella del giallo e il finale si presta a più interpretazioni. Una pellicola avvincente, quindi, che ha segnato la consacrazione di Sharon Stone e che, a 30 anni di distanza, viene considerata un piccolo classico del noir moderno.

Il regista, Paul Verhoeven, laureato in fisica e matematica, già autore di un primo film hollywoodiano dal titolo esplicito, "L'amore e il sangue", ha realizzato anche “Robocop”, un action-movie di successo planetario che critica in modo non convenzionale il capitalismo e la corruzione, e “ Atto di forza”: una riflessione sul confine tra realtà e apparenza travestita da film di fantascienza.

In vista del 30° anniversario, lo scorso anno Basic Instinct era stato digitalizzato ed era anche uscito il documentario “Basic Instinct, Sex, Death & Stone” con Verhoeven, Stone, Douglas, interviste esclusive e aneddoti.

Tra le curiosità, c'è il dibattito sempre aperto tra il regista e la protagonista sulla scena - appunto rimasta nella memoria del pubblico - in cui Catherine Tramell (Sharon Stone) accavalla le gambe. L'attrice ha sempre negato di essere stata a conoscenza del "dettaglio" che le sue parti intime sarebbero state inquadrate, mentre il regista, ha dichiarato in più occasioni, incluso il Festival di Cannes 2021, dove ha presentato il suo ultimo film, “Benedetta”: "I miei ricordi sono del tutto diversi da quelli di Sharon. Con questo non voglio sminuire affatto il modo fantastico in cui ritrasse Catherine Tramell. È assolutamente fenomenale. Abbiamo ancora un rapporto piacevole e ci scambiamo messaggi. Ma la sua versione non sta in piedi.[...]

Sapeva esattamente cosa stessimo facendo. Le dissi che la scena si basava sulla storia di una donna che conobbi quand'ero studente: accavallava le gambe senza mutande, regolarmente, ai party. Quando un mio amico le disse che le vedevamo la zona intima, le rispose: ‘E certo, lo faccio apposta’. Allora Sharon e io decidemmo di creare una situazione simile".

Sharon Stone, invece, anche nel suo libro di memorie uscito nel 2021, “The beauty of living twice”, aveva scritto: "Fu poco prima dell'uscita nelle sale che vidi, per la prima volta, la scena con il dettaglio delle mie parti intime. Parecchio tempo dopo che mi dissero: ‘Non si vedrà nulla, ho solo bisogno che ti togli le mutande, perché il bianco riflette la luce e poi si capisce che ce le hai’. Il punto è questo: ormai non contava più nulla, sullo schermo c'ero io e c'erano le mie parti intime. Dovevo prendere una decisione. [...] Andai in cabina di proiezione, diedi un ceffone a Paul, uscii, andai alla macchina e chiamai il mio avvocato. Mi disse che non potevano far uscire il film così com'era, potevo chiedere un'ingiunzione. [...] Per la Screen Actors Guild, il mio sindacato, non era legale riprendermi così. Tirai un sospiro di sollievo. [...] Poi però ci pensai un po' di più. E se fossi stata io il regista? Se avessi ripreso io quella scena? Se l'avessi fatto apposta? O per caso? Cosa avrei fatto una volta che mi fossi ritrovata quella scena? Ci pensai parecchio. Sapevo che genere di film stessi facendo. Che cavolo, mi ero battuta per quella parte e, per tutto quel tempo, solo quel regista aveva creduto in me".