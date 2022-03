Bene le borse, materie prime alle stelle

L’apertura positiva di Wall Street nel pomeriggio (Dow Jones +0,84% e Nasdaq +0,68%) ha tonificato i mercati europei che si sono ripresi dall’andamento altalenante della mattinata.

Milano avanza dello 0,66%, Londra e Parigi guadagnano oltre un punto percentuale e Francoforte è ferma al +0,24%.

Le tensioni per la guerra in Ucraina impattano però altri segmenti. In rialzo tutte le materie prime: Brent a 113 dollari il barile, gas naturale a 167 euro al kilowattora. Alluminio e nichel crescono di oltre il 4%. Il frumento segna anch’esso +5% e il mais +7%.

Euro più debole, contro dollaro scende a 1,10 e 75.