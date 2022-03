Bene Milano, Europa contrastata

L’apertura positiva di Wall Street, con il Dow Jones e il Nasdaq in progresso di circa mezzo punto, ha tonificato solo Milano, che ora mostra un apprezzamento dello 0,55%.

Tonica in particolar modo Telecom Italia che avanza dell’8%. Bene anche Leonardo in progresso dell’1%. Nel contesto europeo Londra cresce dello 0,20% mentre Parigi e Francoforte lasciano sul terreno circa un quarto di punto percentuale.

Il petrolio è in calo a 119 dollari il barile per il Brent. In flessione anche il gas naturale, che scende a 118 euro il megawattora.

La borsa di Mosca ha riaperto i battenti e l’indice Moex per le contrattazioni in rubli ha chiuso con un progresso del 4,37%. Occorrono 113 rubli per acquistare un dollaro. Il rendimento del nostro btp decennale è salito al 2,04% con lo spread a 154 punti base. Euro contro dollaro a quota 1 e 10.