Biden vieta vodka, caviale e diamanti russi. E revoca a Mosca i privilegi commerciali

"Non vogliamo combattere una guerra contro la Russia in Ucraina", bisogna "evitare assolutamente la terza guerra mondiale" ma "l'invasione dell'Ucraina non può essere perdonata". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando dalla Casa Bianca.

"Putin ha fallito, sperava di dominare senza combattere ma non ha fatto i conti con l'Alleanza atlantica, voleva spaccare la democrazia americana che invece ha dimostrato la sua compattezza".

Biden ha annunciato che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno deciso di escludere la Russia dai normali rapporti di reciprocità che regolano il commercio mondiale aprendo così la strada a dazi sui beni russi in risposta all'invasione dell'Ucraina.

"Ognuna delle nostre nazioni adotterà misure per revocare lo status di nazione più favorita alla Russia. Lo status - ha spiegato Biden - significa che due paesi hanno concordato di commerciare tra loro alle migliori condizioni possibili: tariffe basse, pochi dazi doganali e più importazioni possibili". La revoca dello status "renderà più difficile per la Russia fare affari con gli Stati Uniti". Biden ha aggiunto che "farlo all'unisono con altre nazioni che costituiscono metà dell'economia globale sarà un altro duro colpo per l'economia russa che sta già soffrendo molto per le nostre sanzioni". Biden ha elogiato lo sforzo bipartisan del Congresso nell'avanzare questa richiesta ed attende sulla sua scrivania il disegno di legge per poterlo siglare.

Il presidente americano ha anche annunciato un bando su "frutti di mare, vodka e diamanti" dalla Russia.