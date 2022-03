Biden firma la legge anti-linciaggio. Dopo un secolo di tentativi falliti

Joe Biden ha firmato alla Casa Bianca la legge che considera il linciaggio un reato federale. Le esecuzioni sommarie, diventate uno dei simboli del passato razzista degli Stati Uniti, ora saranno vietate ufficialmente in tutto il territorio degli Usa. La legislazione prevede una pena fino a 30 anni di prigione per questo reato.

L'approvazione è arrivata oltre cento anni dopo il primo tentativo di rendere responsabile davanti alla legge chi partecipa all'orribile pratica, storicamente diffusa soprattutto negli Stati del sud degli Usa. Il provvedimento è stato chiamato “The Emmett Till Anti lynching Act”, per onorare la memoria di Emmett Till, l’adolescente afroamericano di 14 anni, originario di Chicago, ucciso barbaramente per motivi razziali in Mississippi nel 1955, mentre faceva visita alla famiglia. Il suo nome, insieme a molti altri, ha segnato la lotta per i diritti civili.

Insieme a Biden, erano presenti alla firma della legge la vicepresidente Kamala Harris, la prima donna nera a ricoprire quell’incarico negli Stati Uniti, e Michelle Duster, una discendente della giornalista e attivista nera Ida B. Wells. “I linciaggi erano puro terrore”, ha detto il presidente, ricordando le uccisioni pubbliche di persone per lo più di colore, spesso di fronte a folle bianche festanti. “L'odio razziale non è un vecchio problema. È un problema persistente” che “non va mai via, si nasconde”, ha avvertito Biden.

Il linciaggio fu una pratica largamente diffusa in Usa nel XIX e XX secolo. Si stima che quasi 5 mila persone, per la maggior parte neri, furono sottoposte a linciaggio tra il 1882 e il 1968. Nel 99% dei casi i responsabili non furono sottoposti al giudizio della legge.