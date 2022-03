Biden: "Per l'Ucraina stanziati altri 800 milioni di dollari in aiuti militari"

Il presidente americano Joe Biden ha risposto alle richieste di maggiori aiuti militari fatta dal premier ucraino Zelensky in videoconferenza con il Congresso Usa. Il discorso di Zelensky per Biden è stato un “appassionato messaggio, convincente e significativo”, il premier ucraino "parla per un popolo che ha mostrato notevole coraggio e forza di fronte all'aggressione brutale. Coraggio e forza che hanno ispirato non solo gli ucraini ma il mondo intero" Altri duecento milioni di dollari in aiuti sono stati aggiunti dalla Casa Bianca, ha annunciato Biden, che sommati agli altri 800 milioni già stanziati, portano a "un miliardo di dollari di aiuti" all'Ucraina. Biden ha spiegato che i fondi stanziati corrispondono ad "un trasferimento diretto di equipaggiamento dal nostro dipartimento di Difesa all'esercito ucraino per aiutarlo a combattere contro l'invasione". La volontà degli Stati Uniti è permettere la "difesa dello spazio aereo ucraino". "Ci ha chiesto aiuti e mezzi militari ed è ciò che faremo - ha detto il presidente Usa - noi prendiamo le minacce di Putin in modo molto serio, avevamo già fornito aiuti prima dell'invasione. Siamo impegnati a fornire armi all'Ucraina, ne forniremo altre".

Nel nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina sono previsti anche dei droni. "Questo nuovo pacchetto, da solo, fornirà un'assistenza senza precedenti all'Ucraina. Il presidente ha poi precisato che il nuovo pacchetto "comprende 800 sistemi anti-aerea per fare in modo che gli ucraini possano continuare a fermare aerei ed elicotteri russi che li attaccano". Tra le armi promesse dal capo della Casa Bianca, ci sono anche 9 mila sistemi missilistici anti-carro a spalla, 7 mila armi leggere, tra cui mitragliatrici, fucili e lanciagranate, 20 milioni di munizioni. I nuovi aiuti prevedono anche missili anti-carrarmato Javelin e altre armi difensive anti-aerea come i missili Stinger. Ma Biden non ha fatto riferimento alle richieste pressanti, ripetute anche oggi nel suo discorso al Congresso, di Zelensky riguardo alla no fly zone ed ai caccia.