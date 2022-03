Affondo di Biden su Putin: "Dittatore omicida". Usa preoccupati che la Cina fornisca aiuti

Solo ieri davanti ai giornalisti lo aveva chiamato un "criminale di guerra". Oggi - durante un evento a Capitol Hill per il Saint Patrick's day, la festa irlandese di San Patrizio - lo ha definito "Un dittatore omicida", e poi un "puro criminale" : così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , durante un videocolloquio con il premier irlandese, Michael Martin: "La brutalità di Putin e quello che le sue truppe stanno facendo in Ucraina sono semplicemente disumane", ha detto il numero uno della Casa Bianca. E poco dopo, gli ha fatto eco il segretario di stato americano, Antony Blinken : " mirare volontariamente ai civili è un crimine di guerra ", Blinken ha poi precisato che esperti americani stanno documentando e raccogliendo prove a sostegno di tale accusa: "Faremo in modo che quanto scoperto aiuti le iniziative internazionali per indagare sui crimini di guerra e chiamare a risponderne i responsabili". Toni che si alzano nel linguaggio della politica statunitense, che hanno preso il posto a parole che - solo un paio di settimane fa - invitavano, incessanti, al ritorno ai negoziati ed alla diplomazia.

"La Russia prepara attacchi chimici" Ed il segretario di stato Usa, torna ancora - come nei giorni scorsi - su una prospettiva inquietante dell'evoluzione della guerra in Ucraina: "La Russia - così Blinken - sta preparando il terreno per attacchi biologici o chimici, sotto falsa bandiera". E poi, la Cina: Blinken ha aggiunto che domani - quando il capo della Casa Bianca, Joe Biden, chiamerà il collega cinese, Xi Jiping - "chiarirà che la Cina si deve assumere la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'aggressione della Russia ", e che gli Usa non esiteranno eventualmente "ad imporne costi". "Riteniamo - ha aggiunto - che la Cina abbia la responsabilità di usare la sua influenza con il presidente Putin, per difendere le regole e i principi internazionali che professa di sostenere".

Un tema che aveva ribadito solo in mattinata in un tweet: "Lo abbiamo visto in Georgia nel 2008. Nell'Ucraina orientale nel 2014. In Siria nel 2018. Nel Regno Unito nel 2018. Ora sta succedendo di nuovo in Ucraina nel 2022. Il Cremlino ha costantemente inventato bugie per scaricare la colpa e tentare di giustificare le sue atrocità."

Il segretario di Stato, nel suo speech, cita gli ultimi cruenti eventi di solo 24 ore fa di Mariupol: "Ieri le forze russe hanno bombardato un teatro, ed hanno aperto il fuoco su un gruppo di civili che erano in fila per il pane - afferma Blinken - personalmente sono d'accordo con Joe Biden", e sottolinea il fatto che le sanzioni stiano facendo effetto: "La Russia è stata colpita da sanzioni senza precedenti, ed ora l'economia russa è in caduta libera".